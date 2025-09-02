uma parceria com o Jornal Expresso
02/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 02-09-2025 15:00

Mulher constituída arguida em Coruche por furto de 450 quilos de cortiça

Uma mulher de 49 anos foi constituída arguida em Coruche por furto de 450 quilos de cortiça, na sequência de uma operação da GNR que começou com uma denúncia no concelho de Mora.

A GNR constituiu arguida, no dia 29 de Agosto, uma mulher de 49 anos suspeita de furto de cortiça no concelho de Coruche.
A investigação iniciou-se após uma denúncia de furto de cortiça em Mora. Segundo a Guarda, as diligências permitiram localizar a viatura utilizada na acção criminosa, bem como recuperar a cortiça furtada.
Na operação, realizada em Coruche com o apoio do Posto Territorial local, foram apreendidos 450 quilos de cortiça e a viatura usada no crime.
Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Évora.
