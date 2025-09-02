Obras em escola obrigam a transferência de 329 alunos para espaços cedidos por associações de Pontével

A requalificação integral da Escola Básica D. Sancho I, em Pontével, vai obrigar à desocupação total do edifício durante o próximo ano lectivo, levando à mudança temporária de 329 alunos para espaços cedidos por instituições da freguesia. A intervenção, financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), tem um prazo de execução reduzido e exigirá uma logística especial para assegurar o normal funcionamento das aulas.

O vice-presidente da Câmara do Cartaxo, Pedro Reis, explicou que o projecto de requalificação levou à redução do prazo de execução de 540 para 390 dias, exigindo a desocupação total da escola para acelerar as obras. A solução encontrada, em articulação com a direcção do agrupamento, passa por distribuir as aulas dos alunos por várias instituições da freguesia, com transporte gratuito assegurado pelo município. Na reunião de câmara de 7 de Agosto, o executivo do Cartaxo aprovou por unanimidade os protocolos de cedência de instalações com a Casa do Povo de Pontével, o Grupo Desportivo Pontevelense e a Sociedade Filarmónica Incrível Pontevelense para os alunos do 3º ciclo, enquanto que os outros 150 alunos irão ter aulas no Centro de Dia de Pontével e o Centro Paroquial e de Bem-Estar Social de Pontével. Os restantes vão ter aulas em blocos modelares.

A vereadora da educação, Fátima Vinagre, salientou que inicialmente o plano era que todos os alunos tivessem aulas em contentores, mas a falta de fornecimento atempado pela empresa, levou a autarquia a optar por instalações comunitárias, que a autarca considerada mais dignas e estáveis para o ano lectivo 2025/26. “Várias entidades disponibilizaram os seus espaços de forma a garantir que estes alunos possam cumprir as actividades lectivas, em espaços dignos, seguros e até com melhores condições que aquelas que efectivamente teriam se tivessem em contentores”, disse.