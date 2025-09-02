Trânsito condicionado em Vila Franca de Xira devido à Taça do Mundo de Paratriatlo

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP informou que a circulação rodoviária no concelho de Vila Franca de Xira vai sofrer condicionamentos nos dias 5 e 6 de Setembro, devido à realização da Taça do Mundo de Paratriatlo em Alhandra.

A prova terá como percurso de ciclismo a Estrada Nacional 10 (EN10), entre as antigas instalações da Cimianto (km 123,6) e o cruzamento da EN10 com a Rua Duque da Terceira, no Sobralinho (km 126,3). Por isso, no dia 5 de Setembro, entre as 15h00 e as 16h00, haverá condicionamento de circulação mas sem corte total, para que os atletas possam fazer o reconhecimento do circuito em bicicleta, acompanhados pela polícia.

Já a 6 de Setembro, data da competição, a circulação estará interdita entre as 13h45 e as 17h00 naquele troço da EN10, de forma a garantir a segurança da prova. Durante esse período a PSP realizará desvios e irá informar os condutores sobre alternativas rodoviárias.

Entre as rotas sugeridas pela polícia encontram-se a A1 (nós de Povos e Bairro da Mata, em Vila Franca de Xira), a A10 (nó do Carregado), bem como estradas nacionais alternativas: EN248 (Vila Franca de Xira-Arruda dos Vinhos), EN248-3 (Alhandra-Arruda dos Vinhos), EN10-6 (Alverca-Arruda dos Vinhos) e EN116 (Alverca-Bucelas).