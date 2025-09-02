uma parceria com o Jornal Expresso
02/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 02-09-2025 10:00

Três recolhas de sangue em Santarém durante o mês de Setembro

Actividades vão decorrer na Casa do Campino e nas instalações do Cenfim, organizadas pelo Grupo de Dadores de Sangue de Pernes.

O Grupo de Dadores de Sangue de Pernes vai organizar campanhas de recolha de sangue nos dias 5 e 19 de Setembro, na Casa do Campino, em Santarém, das 15h00 às 19h30. No dia 25 de Setembro, é a vez das instalações do Cenfim, na zona industrial de Santarém, receberem iniciativa idêntica, das 09h00 às 13h00. As dádivas contam com a habitual e imprescindível colaboração de equipas do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.

