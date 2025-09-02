Sociedade | 02-09-2025 10:00
Três recolhas de sangue em Santarém durante o mês de Setembro
Actividades vão decorrer na Casa do Campino e nas instalações do Cenfim, organizadas pelo Grupo de Dadores de Sangue de Pernes.
O Grupo de Dadores de Sangue de Pernes vai organizar campanhas de recolha de sangue nos dias 5 e 19 de Setembro, na Casa do Campino, em Santarém, das 15h00 às 19h30. No dia 25 de Setembro, é a vez das instalações do Cenfim, na zona industrial de Santarém, receberem iniciativa idêntica, das 09h00 às 13h00. As dádivas contam com a habitual e imprescindível colaboração de equipas do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.
