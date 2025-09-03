uma parceria com o Jornal Expresso
 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 03-09-2025 17:26

Gripe das aves detectada em exploração de patos em Benavente

Patos
foto ilustrativa
Foram implementadas medidas de controlo na exploração pecuária, que incluíram o abate dos animais infectados, a inspecção do local, bem como a sua limpeza e desinfecção.

A gripe das aves foi detectada numa exploração de patos de engorda, em Benavente, anunciou a Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), precisando que os animais foram abatidos. “[…] Foi confirmado um novo foco de infecção por vírus da Gripe Aviária de Alta Patogenicidade (GAAP) numa exploração avícola de patos de engorda, na freguesia de Santo Estêvão, concelho de Benavente, distrito de Santarém”, lê-se numa nota divulgada pela DGAV.
Já foram implementadas medidas de controlo, que incluem o abate dos animais infectados, a inspecção do local onde a doença foi detectada, bem como a sua limpeza e desinfecção. Por outro lado, foi restringida a movimentação nas explorações que têm aves e que se encontram num raio de até 10 quilómetros (km) em redor do foco.
A DGAV voltou a pedir a todos os detentores de ave que cumpram as medidas de biossegurança e as boas práticas de produção, evitando os contactos entre aves domésticas e selvagens. Qualquer suspeita de infecção pela gripe das aves deve ser reportada à DGAV.
Este mês já tinham sido detectados focos em Olhão, Aveiro, Alcácer do Sal e Costa da Caparica. A transmissão do vírus para humanos acontece raramente, tendo sido reportados casos esporádicos em todo o mundo. Contudo, quando ocorre, a infecção pode levar a um quadro clínico grave. A DGAV é um serviço central da administração directa do Estado, com autonomia administrativa.


