Município apoia obras da Misericórdia de Alcanede

A Câmara de Santarém vai atribuir um subsídio extraordinário de 47.126 euros à Santa Casa da Misericórdia de Alcanede, metade do valor a que ascendem os trabalhos não contemplados inicialmente na empreitada visando a conclusão da ampliação das instalações da instituição, que estão a ser reabilitadas ao abrigo do Programa PARES 3. Em causa estão trabalhos de electricidade, materiais, equipamentos, num montante de 64.457€; a pintura do edifício mais antigo que carece de várias reparações, orçada em 22.645€; e o pagamento do sistema de segurança para a nova obra e que não está contemplada na adjudicação, que custa

