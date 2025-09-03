uma parceria com o Jornal Expresso
03/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 03-09-2025 15:00

Município apoia obras da Misericórdia de Alcanede

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Câmara de Santarém vai atribuir um subsídio extraordinário de 47.126 euros à Santa Casa da Misericórdia de Alcanede para financiar obras nas instalações da instituição.

A Câmara de Santarém vai atribuir um subsídio extraordinário de 47.126 euros à Santa Casa da Misericórdia de Alcanede, metade do valor a que ascendem os trabalhos não contemplados inicialmente na empreitada visando a conclusão da ampliação das instalações da instituição, que estão a ser reabilitadas ao abrigo do Programa PARES 3. Em causa estão trabalhos de electricidade, materiais, equipamentos, num montante de 64.457€; a pintura do edifício mais antigo que carece de várias reparações, orçada em 22.645€; e o pagamento do sistema de segurança para a nova obra e que não está contemplada na adjudicação, que custa

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Vale Tejo
    03-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino