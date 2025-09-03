Sociedade | 03-09-2025 15:00
Município apoia obras da Misericórdia de Alcanede
A Câmara de Santarém vai atribuir um subsídio extraordinário de 47.126 euros à Santa Casa da Misericórdia de Alcanede para financiar obras nas instalações da instituição.
A Câmara de Santarém vai atribuir um subsídio extraordinário de 47.126 euros à Santa Casa da Misericórdia de Alcanede, metade do valor a que ascendem os trabalhos não contemplados inicialmente na empreitada visando a conclusão da ampliação das instalações da instituição, que estão a ser reabilitadas ao abrigo do Programa PARES 3. Em causa estão trabalhos de electricidade, materiais, equipamentos, num montante de 64.457€; a pintura do edifício mais antigo que carece de várias reparações, orçada em 22.645€; e o pagamento do sistema de segurança para a nova obra e que não está contemplada na adjudicação, que custa
