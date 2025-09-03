Profissionais da educação recebidos em Tomar no arranque do ano lectivo

A abertura do ano lectivo 2025/2026 vai ser assinalada em Tomar com o habitual encontro de recepção aos profissionais do sector da educação. “Em Tomar a Aprender” vai decorrer nos dias 3 e 4 de Setembro, quarta e quinta-feira. Esta é uma iniciativa do Município de Tomar em parceria com o Centro de Formação Os Templários, os Agrupamentos de Escolas Nuno de Santa Maria e Templários e a Escola Profissional.

No dia 3, no Cine-Teatro Paraíso, o evento vai ser dirigido aos educadores e professores do concelho, da educação pré-escolar, ensino básico, secundário e profissional. No dia 4, vai ser dirigido ao pessoal não docente, realizando-se no auditório da Biblioteca Municipal. Ambos os encontros vão terminar com um almoço convívio no refeitório da Escola Secundária Jácome Ratton.