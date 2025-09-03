uma parceria com o Jornal Expresso
03/09/2025

Sociedade | 03-09-2025 15:00

Profissionais da educação recebidos em Tomar no arranque do ano lectivo

Foto Município de Tomar
Habitual encontro de recepção aos profissionais do sector da educação vai decorrer em Tomar nos dias 3 e 4 de Setembro.

A abertura do ano lectivo 2025/2026 vai ser assinalada em Tomar com o habitual encontro de recepção aos profissionais do sector da educação. “Em Tomar a Aprender” vai decorrer nos dias 3 e 4 de Setembro, quarta e quinta-feira. Esta é uma iniciativa do Município de Tomar em parceria com o Centro de Formação Os Templários, os Agrupamentos de Escolas Nuno de Santa Maria e Templários e a Escola Profissional.
No dia 3, no Cine-Teatro Paraíso, o evento vai ser dirigido aos educadores e professores do concelho, da educação pré-escolar, ensino básico, secundário e profissional. No dia 4, vai ser dirigido ao pessoal não docente, realizando-se no auditório da Biblioteca Municipal. Ambos os encontros vão terminar com um almoço convívio no refeitório da Escola Secundária Jácome Ratton.

