03/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 03-09-2025 18:00

Torres Novas abre candidaturas a bolsas de estudo

Município de Torres Novas abriu candidaturas às 36 bolsas de estudo disponíveis para o ensino superior em 2025/2026, destinadas a alunos residentes no concelho.

A Câmara Municipal de Torres Novas abriu as candidaturas às bolsas de estudo para o ano lectivo de 2025/2026, disponibilizando um total de 36 bolsas. Dessas, 24 destinam-se a alunos do ensino superior fora dos politécnicos de Tomar e Santarém (20 bolsas pecuniárias e 4 lugares em residência) e 12 para estudantes do Instituto Politécnico de Tomar ou do Instituto Politécnico de Santarém, prevendo-se que 25 sejam renovações e 11 atribuídas a novos candidatos.
O programa destina-se a alunos residentes no concelho de Torres Novas e combina mérito escolar com a situação financeira do agregado familiar, promovendo igualdade de oportunidades no acesso ao ensino superior. As candidaturas decorrem entre 1 de Setembro e 6 de Outubro, sendo que as renovações devem ser submetidas entre 1 e 30 de Setembro. A lista provisória de atribuição será publicada até 24 de Outubro, com prazo de reclamações de cinco dias úteis, e a lista definitiva até 7 de Novembro.
