ISLA Santarém cancela inauguração da residência de estudantes

Decisão que tem em conta o facto de ter sido decretado dia de luto nacional devido à tragédia com o elevador da Glória em Lisboa

O ISLA Santarém cancelou a inauguração da nova residência de estudantes, prevista para esta quinta-feira, 4 de Setembro, às 18h30, na qual iria estar presente o ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre. A instituição de ensino superior refere que cancelou a cerimónia devido “à tragédia ocorrida no nosso país”, tendo em conta o facto de ter sido decretado pelo Governo dia de luto nacional devido ao acidente com o elevador da Glória em Lisboa, que matou 17 pessoas.

A residência resulta da requalificação de um edifício no centro histórico da cidade junto à Igreja São João de Alporão e à Torre das Cabaças, dois monumentos nacionais local recentemente reabilitados pelo município. O ISLA Santarém investiu mais de 6 milhões de euros no centro histórico nos últimos 3 anos, nas suas novas instalações e nesta nova residência para estudantes.



Em Março de 2023, o ISLA Santarém inaugurou as novas instalações (ISLA Campus), no antigo de edifício dos Correios, no centro da cidade, onde a comunidade académica passou a ter mais e melhores condições para estudar, investigar, trabalhar e aproveitar os momentos de lazer.

Na altura, Filipa Martinho, delegada da administração, referiu que o ISLA Campus é a casa que junta uma família – estudantes, professores, funcionários – para estudar, aprender e trabalhar num processo de harmonia, em instalações modernas e capazes de responder à transformação que acontece todos os dias.