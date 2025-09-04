Morreu o agricultor José “Pichalho” uma semana após acidente grave com moto4

Neta mais velha faz apelo em nome da avó agora viúva e informa que irmão, que também seguia na moto, está a recuperar dos ferimentos

O agricultor de Almeirim, conhecido como José “Pichalho”, morreu na noite desta quinta-feira, não resistindo à gravidade dos ferimentos do acidente no dia 29 de Agosto, entre a moto 4 em que seguia com o neto de 16 anos, e um veículo ligeiro, na estrada do campo (EN 368) entre Tapada e Alpiarça. O agricultor, que tinha uma casa de vinhos na Rua de Coruche, onde está a viúva no atendimento, tinha ido nessa altura, por volta da hora de almoço, preparar a entrada para a máquina que lhe ia vindimar a vinha. O neto, de 16 anos, continua internado no Hospital de Santarém, a recuperar bem dos ferimentos.

José “Pichalho” dedicou-se uma vida inteira à agricultura e continuava a trabalhar com 80 anos. A família nos últimos anos tem somado tragédias, com a morte repentina da nora e mãe do jovem agora ferido, seguindo-se depois o pai Osvaldo Leonor, filho do agora falecido, que morreu há cinco anos com um ataque cardíaco.

A neta mais velha do agricultor, pede “a compreensão e o respeito de todos pela dor que a nossa família está a enfrentar mais uma vez”. A jovem faz um apelo às pessoas por causa da avó e agora viúva: “devido à idade avançada e também depois de tudo a que já passamos este últimos anos, agradecia que não bombardeassem a minha avó Maria do céu, com chamadas e visitas”. E acrescenta: “estamos a unir forças para lidar com esta perda irreparável e agradecemos desde já todo o carinho e apoio recebidos”.