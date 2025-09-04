Onze detidos por tráfico de droga ficam em liberdade

Onze detidos por tráfico de droga nos distritos de Santarém, Lisboa e Leiria ficaram sujeitos a apresentações bissemanais às autoridades policiais e proibidos de contactar com testemunhas e consumidores, medida de coacção aplicada pelo Tribunal de Leiria, disse à agência Lusa Ricardo Serrano Vieira, advogado de dois dos arguidos. No interrogatório, que decorreu nos dias 2 e 3 de Setembro, o juiz de Instrução Criminal não aplicou medidas de coacção a uma mulher, que foi constituída arguida e notificada para ser presente a tribunal, mas não tinha ficado detida.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) anunciou no dia 3 a detenção de oito homens e quatro mulheres, com idades entre os 20 e os 56 anos, por tráfico de droga, nos concelhos de Coruche e Cartaxo (Santarém), de Alenquer, Lourinhã e Torres Vedras (Lisboa) e de Bombarral e Peniche (Leiria).Foram ainda apreendidas 500 doses de cocaína. No âmbito da operação, cuja investigação decorria desde Abril de 2024, os militares da guarda deram cumprimento a 28 mandados de busca, tendo sido apreendidos nove veículos automóveis, 18 telemóveis, duas balanças digitais, 500 doses de cocaína, 68.215 euros em numerário e vários sacos de embalamento de droga. Foram também apreendidos um LCD, um gorro passa-montanhas, uma arma artesanal feita de madeira e pregos e uma arma de fogo municiada com seis munições, 28 munições, uma caçadeira e uma espingarda de ar comprimido.

No decorrer das diligências foram ainda elaborados dois autos de contraordenação pelo Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Torres Vedras, relacionados com falta de higiene de cães e ausência de registo de répteis junto do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). Na acção, outros três homens, entre os 19 e os 35 anos, foram constituídos arguidos pelos mesmos crimes.