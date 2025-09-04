uma parceria com o Jornal Expresso
04/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 04-09-2025 21:00

Vandalismo cresce em estações de carregamento de carros eléctricos e Fátima não é excepção

António Moniz, gerente do restaurante Floresta Fátima - foto O MIRANTE
Os supercarregadores da Tesla em Fátima foram vandalizados, num episódio que se soma a outros casos recentes de vandalismo em postos de carregamento eléctrico no país. Segundo António Moniz, proprietário do terreno onde se encontram os equipamentos, a reparação foi feita de imediato, permitindo que os postos voltassem à normalidade.

A estação de carregamento de carros eléctricos da Tesla em Fátima, uma das maiores do país, foi alvo de vandalismo e roubo de cabos na madrugada de 25 de Agosto. O autor do crime, que também terá atacado o posto de carregamento do hipermercado Continente na mesma noite, continua por identificar.
O ladrão cortou 14 cabos dos carregadores V2 e seis dos mais recentes V4, deixando vários pontos de carregamento inoperacionais. O prejuízo para a Tesla, avaliado em milhares de euros, somou-se ao transtorno para os utilizadores, mas a empresa respondeu de imediato, enviando equipas de reparação e garantindo que todos os carregadores voltassem a funcionar ao final do dia 26 de Agosto.

