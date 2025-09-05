Companhia das Lezírias envia feno para apoiar explorações pecuárias afectadas pelos incêndios
Produtores pecuários de Arganil, Barroso e Beira Baixa começaram a receber 250 toneladas de feno oferecidas pela Companhia das Lezírias, em resposta às dificuldades causadas pelos incêndios.
A Companhia das Lezírias entregou 900 fardos de feno, equivalentes a 250 toneladas, para apoiar explorações pecuárias de Arganil, Barroso e Beira Baixa, regiões gravemente atingidas pelos incêndios.
A distribuição será assegurada pela Ovibeira, pela Cooperativa Agro Rural de Boticas e pela Câmara de Arganil.
“O mundo rural português tem dado provas de solidariedade e a Companhia das Lezírias não podia ficar indiferente”, afirmou o presidente da administração, Eduardo Oliveira e Sousa, sublinhando que a doação resulta de recursos próprios.
A empresa e o Ministério da Agricultura reafirmam que o apoio visa garantir a alimentação dos animais e a continuidade da actividade agrícola nas zonas afectadas.