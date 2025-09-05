Forcado morre em acidente por causa de cavalo à solta na Chamusca
O cavalo embateu contra a moto em que Joaquim Maria Mendes seguia para o trabalho
O forcado do grupo Aposento da Chamusca, Joaquim Maria Mendes, morreu na manhã desta sexta-feira, 5 de Setembro, quando um cavalo que andava à solta na Estrada Nacional 118, na Chamusca, embateu contra a mota em que seguia para ir para o trabalho. O acidente, segundo a GNR, ocorreu por volta das 5h50 e o local exacto é o quilómetro 99, na entrada norte da vila.
O proprietário do cavalo já foi, entretanto, identificado, segundo O MIRANTE confirmou junto das autoridades. Joaquim Maria Mendes, com 30 anos, forcado há uma década no grupo da Chamusca, trabalhava numa quinta na zona de Ulme, no mesmo concelho, deslocava-se para o trabalho. O forcado é de Torres Novas, onde vivia com uma companheira.
O cabo dos Forcados do Aposento da Chamusca sublinha que Joaquim Maria Mendes já estava mais retirado das arenas, mas continuava a acompanhar o grupo em diversas actividades. João Saraiva lamenta a perda de um jovem que classifica como boa pessoa.