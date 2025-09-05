Sociedade | 05-09-2025 12:00
Irmãos de Samora Correia partilham paixão pelo fado
Manuel, Matias e Miguel Vinhas Roque têm no fado um gosto comum - foto O MIRANTE
Jovem trio de Samora Correia tem no fado uma paixão que cresce em família e sem pressas. Miguel, Manuel e Matias Vinhas Roque têm entre 17 e 25 anos e tocam juntos há vários anos.
Miguel, Manuel e Matias são os três irmãos Vinhas Roque, de Samora Correia, que descobriram no fado a forma mais natural de se expressarem. O mais novo, Matias, de 17 anos, toca guitarra portuguesa. Manuel, de 21, e Miguel, de 25, acompanham-no à viola. Desde cedo ouviram fado em casa, por influência do pai e de outros familiares, e cedo decidiram pegar nos instrumentos. Começaram a tocar viola, tiveram umas aulas e o fado foi uma escolha natural em virtude de ser esse o ambiente em que cresceram e a música que se habituaram a ouvir.
