Moradores protestam com falta de higiene urbana no concelho de VFX

No mês de Agosto subiram de tom as queixas em relação à falta de higiene urbana no concelho de Vila Franca de Xira, sobretudo nas freguesias mais populosas. Desde falhas na recolha de resíduos sólidos urbanos e indiferenciados, a lixo a voar pelas zonas ajardinadas, os munícipes estão saturados das imagens de desleixo que vêem todos os dias quando saem de casa. É o caso de João Cavaleiro, residente na Póvoa de Santa Iria, que relata uma “quantidade insana de lixo (papel e maioritariamente plástico) que circula pelas vias, zonas ajardinadas e estacionamentos em toda a cidade da Póvoa” e que, na sua opinião, constitui “um retrocesso civilizacional”.