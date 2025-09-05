uma parceria com o Jornal Expresso
05/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 05-09-2025 21:00

Moradores protestam com falta de higiene urbana no concelho de VFX

O lixo acumulado nas ruas e falhas na recolha de resíduos urbanos estão a marcar o dia-a-dia de várias freguesias do concelho de Vila Franca de Xira. A população fala em desleixo e pede soluções rápidas.

No mês de Agosto subiram de tom as queixas em relação à falta de higiene urbana no concelho de Vila Franca de Xira, sobretudo nas freguesias mais populosas. Desde falhas na recolha de resíduos sólidos urbanos e indiferenciados, a lixo a voar pelas zonas ajardinadas, os munícipes estão saturados das imagens de desleixo que vêem todos os dias quando saem de casa. É o caso de João Cavaleiro, residente na Póvoa de Santa Iria, que relata uma “quantidade insana de lixo (papel e maioritariamente plástico) que circula pelas vias, zonas ajardinadas e estacionamentos em toda a cidade da Póvoa” e que, na sua opinião, constitui “um retrocesso civilizacional”.

Leia o artigo completo na edição de O MIRANTE já nas bancas

