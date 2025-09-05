uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 05-09-2025 18:00

No Rancho Folclórico da Fajarda as tradições passam de geração em geração

No Rancho Folclórico da Fajarda as tradições passam de geração em geração
Com 55 elementos, a colectividade da Fajarda, em Coruche, intitula-se como uma escola de memória em ambiente intergeracional
Entre bailes que deram origem a namoros, trajes recuperados dos baús e a luta constante por atrair jovens, o Rancho Folclórico da Fajarda é um símbolo cultural do concelho de Coruche. Com 55 elementos de várias gerações, leva para os palcos a cor e a alma da região e da freguesia.

O Rancho Folclórico da Fajarda é, há várias décadas, um dos emblemas culturais do concelho de Coruche. A história da colectividade começou em 1954, quando, em colaboração com a Casa do Povo, um grupo de fajardenses decidiu dar forma organizada às danças e cantares que, de modo espontâneo, animavam festas e romarias locais. O agrupamento inicial durou cerca de onze anos e após um período de inactividade, em 1979, homens e mulheres da terra resolveram recuperar a tradição. Revolveram baús, ouviram os mais velhos, recolheram memórias e constituíram o actual Rancho Folclórico da Fajarda, que desde então tem representado o vale do Sorraia e a alma ribatejana.

Leia o artigo completo na edição de O MIRANTE já nas bancas

