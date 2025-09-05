Obras na igreja de Arneiro das Milhariças com apoio municipal

A Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Arneiro das Milhariças vai receber um apoio financeiro extraordinário de 60 mil euros por parte da Câmara de Santarém, para ajudar a suportar as despesas com a substituição da cobertura e restauro da igreja local. Uma intervenção que, no global, está orçada em 128 mil euros. A proposta de subsídio foi aprovada por unanimidade na última reunião do executivo camarário. A intervenção visa pôr fim ao mau estado da cobertura do templo e contempla também a pintura exterior e interior do edifício, bem como a conservação e restauro do altar mor.