uma parceria com o Jornal Expresso
05/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 05-09-2025 15:59

Octogenário detido em Amêndoa por ameaçar filha e cunhada

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Homem de 83 anos foi detido pela Polícia Judiciária em Amêndoa, no concelho de Mação, por suspeita dos crimes de dano com violência e ameaça com arma de fogo a duas pessoas suas familiares.

Um octogenário foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) em Amêndoa, no concelho de Mação, por suspeita dos crimes de dano com violência e ameaça com arma de fogo a duas pessoas suas familiares. Segundo a Polícia Judiciária (PJ), o suspeito, de 83 anos, com recurso a uma espingarda de caça, terá destruído parte de uma viatura, propriedade de uma das vítimas, ameaçando ainda a integridade física da filha e de uma cunhada com a mesma arma.
Os factos, segundo a mesma nota, decorrem num “contexto de anteriores ameaças, injúrias e perseguição para com a sua filha, residente numa habitação contígua à do suspeito, e que lhe foi doada por este no passado”. Segundo a PJ, o objectivo do suspeito “é que a filha abandone a propriedade”.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Vale Tejo
    03-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino