Praia fluvial de Coruche é um paraíso na região

O calor de Agosto pede sombra e mergulhos. Na praia fluvial de Coruche, no leito do rio Sorraia, cruzam-se visitantes que procuram refúgio e jovens que encontram ali o palco do seu trabalho sazonal. Foi o caso da família Diogo. Carlos, de 35 anos, e Bianca, de 32, chegaram acompanhados dos filhos, Valentim e Ana, de sete e seis anos. A família mudou-se recentemente para o Couço, no concelho de Coruche, e escolheu o areal como um dos pontos de passagem na sua última semana de férias.