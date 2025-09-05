Sociedade | 05-09-2025 15:00
Praia fluvial de Coruche é um paraíso na região
Bianca, Ana, Valentim e Carlos Diogo - foto O MIRANTE
Vindas de Lisboa, famílias descobrem na praia fluvial de Coruche um espaço de tranquilidade e lazer. Há quem esteja a ponderar trocar a vida profissional na capital pelo sossego ribatejano.
O calor de Agosto pede sombra e mergulhos. Na praia fluvial de Coruche, no leito do rio Sorraia, cruzam-se visitantes que procuram refúgio e jovens que encontram ali o palco do seu trabalho sazonal. Foi o caso da família Diogo. Carlos, de 35 anos, e Bianca, de 32, chegaram acompanhados dos filhos, Valentim e Ana, de sete e seis anos. A família mudou-se recentemente para o Couço, no concelho de Coruche, e escolheu o areal como um dos pontos de passagem na sua última semana de férias.
