Sociedade | 05-09-2025 16:27

Profissionais do sector da educação recebidos em Tomar no arranque do ano lectivo 

“Tomar a Aprender” deu as boas-vindas aos profissionais do sector da educação
Habitual encontro de recepção aos profissionais do sector da educação decorreu em Tomar nos dias 3 e 4 de Setembro.

A abertura do ano lectivo 2025/2026 foi assinalada em Tomar com o habitual encontro de recepção aos profissionais do sector da educação. “Tomar a Aprender” decorreu nos dias 3 e 4 de Setembro. Esta é uma iniciativa da Câmara de Tomar em parceria com o Centro de Formação Os Templários, os Agrupamentos de Escolas Nuno de Santa Maria e Templários e a Escola Profissional, tendo participado autarcas e responsáveis dessas entidades ligadas à educação. 
Na manhã de dia 3, no Cine-Teatro Paraíso, o município deu as boas-vindas aos docentes deste ano lectivo e prestou homenagem aos que agora se aposentam. A recepção contou com a apresentação inspiradora da psicóloga Raquel Queirós Pinto, que trouxe uma sessão de formação direccionada ao ensino e terminou em tom descontraído, com muito humor e boa disposição proporcionados por Carlos Vidal.
No dia 4, a iniciativa foi dedicada aos trabalhadores não docentes. A manhã iniciou-se na Biblioteca Municipal António Cartaxo da Fonseca com a actuação do Ginásio Clube de Tomar, seguindo-se a homenagem do Município aos funcionários que se aposentaram. Posteriormente, a psicóloga Raquel Queirós Pinto dinamizou uma sessão centrada na Saúde Mental e Autocuidado, com recurso a dinâmicas de grupo. Ambos os encontros terminaram com um almoço convívio no refeitório da Escola Secundária Jácome Ratton.
