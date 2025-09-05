Sérgio Carrinho: um autarca exemplar reconhecido por quem privou com ele

O presidente, como muita gente ainda lhe chamava, mesmo depois de estar afastado há década e meia da vida autárquica, Sérgio Carrinho continuava a ser um inspirador, um exemplo para muitos novos autarcas, um ser reconhecido por todos os que se cruzaram com ele. Da esquerda à direita foram muitos os que manifestaram o pesar pela perda de um símbolo do poder local e recordaram o homem e o autarca que deixa um legado de responsabilidade, integridade, dedicação, honestidade, generosidade e solidariedade, entre muitas outras qualidades que o caracterizavam.

Vasco Cunha - ex-deputado do PSD

Desaparece um bom Homem que, entre muitas coisas que fez, foi também um magnífico autarca e presidente de câmara ao longo de mais de 35 anos. Tive o privilégio de o conhecer melhor durante os largos meses que se seguiram à tragédia dos incêndios de 2003 na Chamusca, onde morreram quatro pessoas e arderam mais de 25 mil hectares de floresta. A partir daí, ao longo dos anos e quando o encontrei, fumámos muitos cigarros (às vezes para escapar do tédio das cerimónias), falámos de tantos assuntos e pude confirmar o seu carácter e carisma. Fica o meu reconhecimento, com um abraço fraterno. A CDU perdeu um autarca de referência e a nossa região fica mais pobre!

Ricardo Gonçalves - Ex-presidente de Santarém

Enquanto autarca, trabalhei de perto com o Sérgio Carrinho na Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo e na Resitejo. Foi um autarca de excelência, que com muito pouco, com a sua dedicação, entusiasmo e engenho, sempre conseguiu fazer muito pela sua amada Chamusca. Tinha uma visão para a região, onde todos, independentemente das cores partidárias, deviam participar para um bem maior. A acrescer a tudo isto, era um ser humano fantástico, de uma enorme simplicidade e com um coração do tamanho do mundo.

Inês Barroso - Deputada do PSD

Que notícia triste... Um Homem extraordinário, da política pura e do bem fazer ao próximo e a todos. A Chamusca, o distrito de Santarém e até o país, ficam mais pobres...

Raúl Violante - Presidente da Freguesia de Pernes

Sentidas condolências a toda a família. Uma figura de referência na gestão autárquica da região. Ficam gratas memórias do sentido de responsabilidade, dedicação e empenho, particularmente na área da protecção civil e segurança das populações do concelho.

Nuno Domingos - Vereador do PS

Tive a sorte de conhecer bem o presidente Sérgio, de aprender com ele e com a sua experiência de vida e de autarca. Era acima de tudo um homem bom e puro do qual guardo uma imagem de rectidão.

Mário Albuquerque - Antigo presidente de Ourém

Um bom Amigo, sempre leal e disponível, no desempenho das funções autárquicas que, exemplarmente, desempenhou na presidência do Município da Chamusca. Um democrata que privilegiava o diálogo compreensivo, amistoso e pluralista, valorizando, deste modo, a sua irrepreensível cidadania.

José Saldanha Rocha - Ex-presidente de Mação

Um Homem admirável que tive o privilégio de conhecer enquanto fui autarca em Mação. Sincero, modesto e amigo e de uma palavra que procurava sempre a entreajuda. Um marco histórico para o concelho da Chamusca e para o nosso território.

José Rui Raposo - Ex-vereador da CDU Santarém

Uma grande perda para o poder local democrático do nosso país e em particular do concelho da Chamusca. Soube como poucos personificar esta tão importante conquista de Abril, num pequeno concelho rural tão marcado pelo atraso económico, social e cultural imposto pelo fascismo, contribuindo com o lugar que ocupou para trazer ao concelho infra-estruturas básicas indispensáveis, como a água, a luz e o saneamento básico, melhores acessibilidades, mas também o direito à cultura. A todos os que se cruzaram com o Sérgio, como foi o meu caso, por certo, deixa uma profunda tristeza e simultaneamente uma vontade maior de dar continuidade à defesa do poder local democrático.

Mário Pereira - Ex-presidente de Alpiarça

Deixou-nos hoje um dos mais relevantes construtores do poder local democrático no Portugal de Abril, Sérgio Carrinho, que ao longo de mais de trinta anos como presidente da Câmara da Chamusca promoveu o desenvolvimento da sua terra e da nossa região, afirmando e defendendo o interesse das populações. Com correcção, com proximidade, com um trato justo e de igual para igual. Com os seus camaradas, personificando um valioso e consequente projecto autárquico. Até sempre, “vizinho” e companheiro Sérgio.

Nuno Mira - Presidente do PS da Chamusca

Deixa-nos um legado de infra-estruturas que transformaram o concelho, mas, sobretudo, o exemplo do que deve ser um presidente de câmara, próximo das pessoas, empático com os seus problemas e humilde no trato com todos. O presidente Sérgio Carrinho é uma referência e um exemplo a seguir. Perdemos um dos nossos maiores.

