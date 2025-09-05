uma parceria com o Jornal Expresso
05/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 05-09-2025 15:00

ULS Estuário do Tejo com 319 mil consultas em sete meses

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Entre Janeiro e Julho, as unidades de cuidados de saúde primários da Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo realizaram 319.716 consultas médicas, a maioria no concelho de Vila Franca de Xira.

As unidades de cuidados de saúde primários da Unidade Local de Saúde (ULS) Estuário do Tejo realizaram, entre Janeiro e Julho deste ano, 319.716 consultas médicas. Vila Franca de Xira foi o concelho com mais consultas, com 178.588, seguindo-se Benavente (52.747), Alenquer (49.827), Arruda dos Vinhos (21.725) e Azambuja (16.829). No mesmo período, foram ainda efectuadas 995 consultas médicas ao domicílio, modalidade em forte crescimento na área de abrangência da ULS, segundo nota de imprensa. Também no âmbito dos cuidados de saúde primários, registaram-se 6.425 consultas de medicina dentária e 12.155 de outras especialidades, como cardiopneumologia, fisioterapia, higiene oral, nutrição, psicologia e terapia ocupacional. Os enfermeiros da ULS Estuário do Tejo asseguraram 233.850 contactos com utentes, dos quais 16.411 em visitas domiciliárias.
Estes resultados surgem numa altura em que se registou um aumento do número de utentes inscritos, que totalizavam 242.167 em Maio, segundo os últimos dados disponíveis. A administração da ULS sublinha que a resposta tem sido possível graças à melhor gestão dos recursos humanos, à implementação de novas modalidades de consulta, como as videoconsultas e os atendimentos ao domicílio, bem como ao esforço de atracção e fixação de médicos, enfermeiros e técnicos especializados.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Vale Tejo
    03-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino