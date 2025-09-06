uma parceria com o Jornal Expresso
07/09/2025

Sociedade | 07-09-2025 00:42

Jovem morre debaixo de carro que estava a arranjar

Ambulância INEM
Um jovem de 25 anos morreu na noite deste sábado, 6 de Setembro, debaixo do carro que estava a arranjar.

Um jovem de 25 anos morreu na noite deste sábado, 6 de Setembro, debaixo do carro que estava a arranjar. O acidente ocorreu em Perofilho, concelho de Santarém, e ainda se desconhecem pormenores sobre o que acontecer para o carro lhe cair em cima.

