Sociedade | 07-09-2025 00:43
Jovem morre debaixo de carro que estava a arranjar
Um jovem de 25 anos morreu na noite deste sábado, 6 de Setembro, debaixo do carro que estava a arranjar.
Um jovem de 25 anos morreu na noite deste sábado, 6 de Setembro, debaixo do carro que estava a arranjar. O acidente ocorreu em Perofilho, concelho de Santarém, e ainda se desconhecem pormenores sobre o que acontecer para o carro lhe cair em cima.
