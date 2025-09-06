uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 06-09-2025

Obras no Rancho Típico Saia Rodada não saem do papel

Dirigente do Rancho Típico Saia Rodada foi à reunião de câmara de Benavente questionar o presidente da autarquia sobre o ponto de situação das obras na sede da colectividade, um processo que se arrasta há muitos anos.

A sede do Rancho Típico Saia Rodada, em Benavente, continua à espera de obras de requalificação depois de mais um concurso público ter ficado deserto. Uma situação que causa frustração na colectividade e constrangimentos à direcção, a poucas semanas do festival de folclore agendado para 13 de Setembro.
A insatisfação voltou a ser expressa pela representante do Rancho Típico Saia Rodada, Zulmira Ganhão, que não esconde a vergonha que sente em não poder receber grupos de folclore no actual estado das instalações. “Não os vou deixar entrar naquela sede porque sinto vergonha. Com 71 anos, não consigo conceber que aquela é a sede de um grupo com mais de 40 anos de existência”, lamenta, recordando que o rancho leva o nome de Benavente por todo o país, mas sente-se esquecido pelas forças políticas locais.

Leia o artigo completo na edição de O MIRANTE já nas bancas

