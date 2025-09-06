Tomar quer classificação do fabrico de talhas na Asseiceira

Vice-presidente da Câmara de Tomar, Filipa Fernandes, referiu que o fabrico de talhas de barro vermelho da freguesia tem cerca de três séculos de existência, afirmando que merece ser preservado e valorizado. Na foto, José Miguel Figueiredo, um dos únicos talheiros no activo, durante uma conversa com O MIRANTE em 2023.

O executivo da Câmara Municipal de Tomar aprovou por unanimidade a proposta para classificação do fabrico de talhas da freguesia de Asseiceira como Património Cultural Imaterial de Interesse Municipal. Na apresentação, a vice-presidente e vereadora Filipa Fernandes (PS) explicou que o fabrico das talhas de barro vermelho de Asseiceira tem cerca de três séculos de existência, afirmando que merece ser preservado e valorizado. “Trata-se de um saber fazer artesanal enraizado na nossa tradição popular e a nossa classificação deve-se à questão do valor cultural e histórico. O fabrico de talhas representa uma memória viva da comunidade rural do concelho de Tomar”, sublinhou.