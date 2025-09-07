uma parceria com o Jornal Expresso
07/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 07-09-2025 12:00

Autocarro urbano de Arruda dos Vinhos volta a percorrer localidades do concelho

Foto CMA
Transporte interfreguesias esteve pausado durante as férias de verão e é retomado este mês de Setembro com novos horários.

O sistema público de transporte rodoviário colectivo de passageiros TUA - Transportes Urbanos de Arruda dos Vinhos, voltou a circular em Setembro depois de uma pausa para as férias de verão. Os novos horários já foram publicados no site do município e contemplam três circuitos principais pelo concelho, todos com partida e chegada ao Terminal de Arruda dos Vinhos. O primeiro circuito liga Arruda às localidades de Casal Telheiro, A-dos-Arcos, Camondes, Carvalhal, Tesoureira e Arranhó, entre outras. Já o segundo circuito percorre Capelã, Mata, Carvalha, Adoseiros, S. Tiago dos Velhos, Louriceira de Cima e de Baixo, Granja e Fresca. Por fim, o terceiro circuito abrange Corredouras, Casais da Granja, Antas, Cardosas, Rondulha, Fonte Nova, Ponte da Lage, Lapão e Casal Doutor.
Os horários foram organizados, segundo o município, de forma a permitir mobilidade tanto em períodos matinais como durante a tarde, assegurando maior flexibilidade às populações. O TUA, recorde-se, tem como objectivo reforçar a mobilidade das populações, promover a coesão territorial e contribuir para a melhoria da qualidade de vida das comunidades locais.
A circulação de um autocarro urbano no concelho, recorde-se, responde a uma necessidade sentida no concelho e foi inaugurada a 4 de Julho de 2020. Segundo a autarquia, este sistema de transporte está alinhado com os compromissos assumidos no documento estratégico Arruda2025, integrando também os objectivos de redução da pegada carbónica e de incentivo à utilização do transporte colectivo em detrimento do individual, numa lógica de combate às alterações climáticas. O projecto recebeu parecer favorável da Autoridade de Transportes da CIM Oeste (Comunidade Intermunicipal).


