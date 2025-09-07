Detido por violência doméstica sobre a companheira em Abrantes

A GNR deteve um homem, de 51 anos, por violência doméstica sobre a sua companheira, no concelho de Abrantes. Segundo informação da Guarda Nacional Republicana, no âmbito de uma investigação, os militares desenvolveram diligências que permitiram apurar que o agressor exercia violência psicológica e social contra a vítima, de 57 anos.

Durante a investigação, verificou-se que o suspeito perseguia e controlava a vítima através de meios digitais, monitorizando a sua localização e provocando-lhe sentimento de insegurança, receio e medo, condicionando assim a sua liberdade. O detido foi presente ao Tribunal de Judicial de Santarém, tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção de proibição de contacto com a vítima, por qualquer meio ou por interposta pessoa. A GNR sublinha que a violência doméstica é um crime público e denunciá-la é uma responsabilidade colectiva.