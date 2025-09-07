Munícipes de Vila Franca de Xira queixam-se da falta de higiene urbana

No mês de Agosto subiram de tom as queixas em relação à falta de higiene urbana no concelho de Vila Franca de Xira, sobretudo nas freguesias mais populosas. Desde falhas na recolha de resíduos sólidos urbanos e indiferenciados, a lixo a voar pelas zonas ajardinadas, os munícipes estão saturados das imagens de desleixo que vêem todos os dias quando saem de casa. É o caso de João Cavaleiro, residente na Póvoa de Santa Iria, que relata uma “quantidade insana de lixo (papel e maioritariamente plástico) que circula pelas vias, zonas ajardinadas e estacionamentos em toda a cidade da Póvoa” e que, na sua opinião, constitui “um retrocesso civilizacional”.

“Os munícipes desta cidade não sabem viver em comunidade. Quando, por exemplo, o ecoponto do papel está cheio, deixam-se sacos abertos com papel ao lado do mesmo. Com o vento que faz, em menos de algumas horas, todo aquele papel acumulado espalha-se por todo o lado. O mesmo, ou pior, ocorre com o plástico”, relata o cidadão.

O mesmo cenário aconteceu em Alhandra, com ilhas ecológicas cheias e os sacos de lixo a serem depositados à volta das mesmas, atraindo baratas e insectos. De acordo com os munícipes, passaram-se vários dias até o lixo ser recolhido.

Município reconhece constrangimentos

Segundo a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, a recolha de resíduos urbanos na Póvoa de Santa Iria foi condicionada por constrangimentos técnicos e operacionais, nomeadamente no circuito de embalagens de plástico, papel/cartão e resíduos urbanos biodegradáveis. A autarquia garante que a situação foi regularizada, encontrando-se o serviço a desenvolver todos os esforços para restabelecer a normalidade com a maior brevidade possível.

Quanto ao papel e plástico a circular pelas ruas da Póvoa de Santa Iria, a autarquia diz “que tende para a normalização”, com a junta de freguesia também a colaborar com a limpeza urbana. Em relação às falhas em Alhandra, diz a câmara que o circuito de recolha já se encontra regularizado, “tendo os constrangimentos técnicos e operacionais sido superados”. Em resposta a O MIRANTE, o município diz ainda “estar consciente dos transtornos que esta situação possa ter causado e agradece a paciência e compreensão da população”.