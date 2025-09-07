uma parceria com o Jornal Expresso
07/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 07-09-2025 18:00

Uma centena de abrigos para passageiros de autocarros substituídos no concelho de Santarém

Os abrigos de passageiros de autocarros estão a ser substituídos no concelho de Santarém por forma a dar melhores condições aos utentes dos transportes públicos rodoviários.

Os abrigos de passageiros de autocarros estão a ser substituídos no concelho de Santarém por forma a dar melhores condições aos utentes dos transportes públicos rodoviários. Estima-se que seja mudada cerca de uma centena de estruturas durante este ano, revelou o vereador do Trânsito, Manuel Afonso (PS), na última reunião do executivo. Essa operação está a ser executada ao abrigo de um concurso lançado pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) para esse fim e engloba também outros concelhos do território abrangido pela CIMLT. O objectivo é substituir os abrigos obsoletos e degradados.
O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), referiu que existiam muitos abrigos de paragens de autocarros em mau estado no concelho, elogiando a medida que vai implementar estruturas mais dignas e proporcionar mais conforto e segurança aos utilizadores.

