Vereador critica excesso de lombas no Entroncamento e pede mais fiscalização policial

O vereador Luís Forinho afirma que o Entroncamento está a transformar-se numa “cidade das lombas”. A acusação do vereador independente eleito pelo Chega foi deixada na reunião de câmara de 2 de Setembro, tendo o autarca contestado a estratégia seguida para travar os automobilistas que circulam em excesso de velocidade. Sublinhou que a multiplicação desses obstáculos não tem resolvido o problema de excessos de velocidade e que acaba por penalizar apenas os condutores que cumprem as regras. “É extremamente triste estarmos permanentemente a aumentar o número de lombas. Os criminosos continuam a acelerar e fazer piões, e os cidadãos cumpridores estragam os seus veículos”, afirmou, acrescentando que a solução deveria passar por reuniões regulares com a PSP, mais fiscalização e radares nas ruas.

A presidente da câmara, Ilda Joaquim (PS), mostrou compreensão pela crítica e reconheceu que também não é adepta da proliferação de lombas, mas recordou que todas foram aprovadas em reunião de executivo, muitas vezes após insistentes reclamações de moradores. “Acabámos por nos considerar vencidos, mas não convencidos, ao colocar as lombas”, disse a autarca. Acrescentou que já pediu aos serviços técnicos do município um estudo sobre soluções alternativas, inspiradas em exemplos de outras cidades e países, que obrigam a reduzir a velocidade sem recurso a lombas. “Pedi um levantamento de locais onde se possa aplicar estreitamentos artificiais das vias, que obrigam a travar e a circular devagar. Temos já um exemplo no concelho e pode ser uma solução mais eficaz”, explicou, sublinhando que o trabalho demorará tempo e só deverá estar concluído no próximo mandato.