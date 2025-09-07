uma parceria com o Jornal Expresso
07/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 07-09-2025 15:00

Vereador critica excesso de lombas no Entroncamento e pede mais fiscalização policial

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Vereador da oposição criticou, na última reunião de câmara do Entroncamento, o uso excessivo de lombas como solução para travar a velocidade. A presidente da autarquia anunciou que estão a ser estudadas alternativas mais eficazes.

O vereador Luís Forinho afirma que o Entroncamento está a transformar-se numa “cidade das lombas”. A acusação do vereador independente eleito pelo Chega foi deixada na reunião de câmara de 2 de Setembro, tendo o autarca contestado a estratégia seguida para travar os automobilistas que circulam em excesso de velocidade. Sublinhou que a multiplicação desses obstáculos não tem resolvido o problema de excessos de velocidade e que acaba por penalizar apenas os condutores que cumprem as regras. “É extremamente triste estarmos permanentemente a aumentar o número de lombas. Os criminosos continuam a acelerar e fazer piões, e os cidadãos cumpridores estragam os seus veículos”, afirmou, acrescentando que a solução deveria passar por reuniões regulares com a PSP, mais fiscalização e radares nas ruas.
A presidente da câmara, Ilda Joaquim (PS), mostrou compreensão pela crítica e reconheceu que também não é adepta da proliferação de lombas, mas recordou que todas foram aprovadas em reunião de executivo, muitas vezes após insistentes reclamações de moradores. “Acabámos por nos considerar vencidos, mas não convencidos, ao colocar as lombas”, disse a autarca. Acrescentou que já pediu aos serviços técnicos do município um estudo sobre soluções alternativas, inspiradas em exemplos de outras cidades e países, que obrigam a reduzir a velocidade sem recurso a lombas. “Pedi um levantamento de locais onde se possa aplicar estreitamentos artificiais das vias, que obrigam a travar e a circular devagar. Temos já um exemplo no concelho e pode ser uma solução mais eficaz”, explicou, sublinhando que o trabalho demorará tempo e só deverá estar concluído no próximo mandato.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Vale Tejo
    03-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino