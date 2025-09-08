Bombeiros do Entroncamento recebem novo equipamento através do Orçamento Participativo

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento já recebeu e pôs a uso a verba do Orçamento Participativo 2025 destinada à aquisição de equipamento de protecção e socorro. A proposta, apresentada no âmbito do projecto municipal, foi escolhida pelos cidadãos através de votação e saiu vencedora entre os projectos a concurso. O município sublinha que o Orçamento Participativo é um instrumento de cidadania activa e democracia participativa, que permite aos munícipes propor e decidir directamente sobre investimentos de interesse para a comunidade.

Recorde-se que o relatório final do Orçamento Participativo 2026 do Entroncamento foi aprovado por unanimidade na reunião de câmara realizada a 1 de Julho. Entre as propostas validadas estão a criação de um parque canino na Urbanização do Bonito, apresentada por Inês Inácio, e a aquisição de equipamento de desencarceramento para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento, apresentada pela própria instituição. Na altura, o vereador Rui Madeira (PSD) reconheceu as virtudes do orçamento participativo, mas alertou para o risco de associações, como os bombeiros, terem maior capacidade mobilizadora do que propostas individuais. Apesar de enaltecer a importância do equipamento de desencarceramento para os bombeiros, o vereador considerou que poderia haver outras oportunidades para financiar essas necessidades, de forma a “não desvirtuar a essência do orçamento participativo”.

