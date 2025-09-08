Camião tomba no IC 10 em Santarém e faz um ferido

Um camião tombou no IC 10 depois da Ponte Salgueiro Maia, no sentido de Almeirim para Santarém, já perto do acesso à circular urbana, numa curva apertada onde já houve vários acidentes graves. No acidente na tarde desta segunda-feira, 8 de Setembro, o condutor do camião ficou ferido e foi accionado o helicóptero do INEM, porque a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santarém não tem médico de serviço. O helicóptero foi desmobilizado após a estabilização do ferido, que por ter sido considerado ligeiro foi transportado de ambulância para o Hospital de Santarém.

O camião transportava azeite e houve derrame de combustível no pavimento. O acidente ocorreu cerca das 17h42 e o trânsito estava às 19h20 com constrangimentos.