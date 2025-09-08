uma parceria com o Jornal Expresso
08/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 08-09-2025 19:48

Camião tomba no IC 10 em Santarém e faz um ferido

Camião tomba no IC 10 em Santarém e faz um ferido
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Um camião tombou no IC 10 depois da Ponte Salgueiro Maia, no sentido de Almeirim para Santarém, já perto do acesso à circular urbana, numa curva apertada onde já houve vários acidentes graves. No acidente na tarde desta segunda-feira, 8 de Setembro, o condutor do camião ficou ferido e foi accionado o helicóptero do INEM, porque a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santarém não tem médico de serviço. O helicóptero foi desmobilizado após a estabilização do ferido, que por ter sido considerado ligeiro foi transportado de ambulância para o Hospital de Santarém.
O camião transportava azeite e houve derrame de combustível no pavimento. O acidente ocorreu cerca das 17h42 e o trânsito estava às 19h20 com constrangimentos.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Vale Tejo
    03-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino