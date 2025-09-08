Certificação das caralhotas de Almeirim entregue no Festival da Sopa da Pedra

O Festival da Sopa da Pedra de Almeirim novamente o palco para a entrega oficial da certificação europeia do segundo produto com indicação geográfica protegida (IGP), a caralhota, três anos depois da classificação da sopa da pedra. O documento que certifica o pão típico da cidade foi entregue pelo representante adjunto da Comissão Europeia em Portugal, Luís Loureiro de Amorim, que revelou que o certificado chegou através de mala diplomática ao país dois dias antes de receber o convite para estar presente no festival. Em marcha está a certificação do melão de Almeirim e o presidente da câmara, Pedro Ribeiro, anuncia que está a iniciar-se o processo para os enchidos tradicionais.

As caralhotas juntam-se aos 3600 produtos com IGP nos 27 países da União Europeia, conforme destacou Luís Loureiro de Amorim, considerando que esta certificação “é uma grande honra para Almeirim, mas é também uma grande honra para a União Europeia, porque também se torna mais rica”. O presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo diz que esta aposta de Almeirim na certificação de produtos faz toda a diferença. José Manuel Santos diz que isso valoriza Almeirim e o festival, mas também ajuda a projectar a região.

O presidente da autarquia lembrou que o processo de certificação foi entregue em 2018, depois de alguns anos de trabalho no processo. Pedro Ribeiro valoriza estas classificações europeias como uma “garantia de que no futuro não se vão adulterar os produtos característicos do concelho”. O autarca lembrou também que o festival começou pequenino, que quando mudou para o Parque das Tílias parecia que o espaço era enorme e que agora já começa a ser pequeno para a dimensão do evento. No final do festival lembrou que este é um evento para promover os produtos, agradecendo à confraria que, sublinha, “durante 20 anos tem feito um trabalho, muitas vezes invisível” e realçando que: “somos o que somos porque entre muitas outras coisas trabalhamos, todos, para um bem maior”.

O festival é organizado pela Confraria Gastronómica de Almeirim, que tem vindo a realizar o evento acompanhando o crescimento e com melhorias, como aconteceu com uma disposição diferente das tasquinhas e este ano com a introdução de um segundo palco para animar o espaço durante os jantares. A confraria foi fundada em 2004 e o seu trabalho não se cinge unicamente à importância da Sopa da Pedra e tem divulgado e preservado o património cultural, histórico, etnográfico, enófilo e gastronómico de Almeirim.