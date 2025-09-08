Matança de gatos em Vila Franca de Xira ainda sem culpados

Praticamente um ano depois de 16 gatos terem sido encontrados mortos no Centro de Recolha Oficial (CRO) de animais abandonados de Vila Franca de Xira, ainda não há um culpado identificado pelo que aconteceu.

Fonte judicial avança a O MIRANTE que o Ministério Público, que está a dar seguimento à queixa-crime apresentada pelo município, ainda não começou a realizar os inquéritos necessários ao desenvolvimento da investigação, não havendo ainda conclusões sobre quem o que terá levado ao crime misterioso que chocou a comunidade o ano passado.

Caso o Ministério Público não venha a conseguir identificar um autor para o sucedido o processo poderá vir a ser arquivado até ao surgimento de novas provas que permitam a sua reabertura.

Os relatórios das autópsias realizadas aos cadáveres dos gatos encontrados mortos no gatil do CRO, recorde-se, já tinham sido remetidos à justiça pela câmara, na sequência da queixa-crime apresentada pelo município, depois de 16 gatos terem sido encontrados mortos em Setembro de 2024, dentro das instalações, num crime misterioso que continua sem suspeitos identificados.