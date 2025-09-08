Obras da sede Rancho Típico Saia Rodada não saem do papel

A sede do Rancho Típico Saia Rodada, em Benavente, continua à espera de obras de requalificação depois de mais um concurso público ter ficado deserto. Uma situação que causa frustração na colectividade e constrangimentos à direcção, a poucas semanas do festival de folclore agendado para 13 de Setembro.

A insatisfação voltou a ser expressa pela representante do Rancho Típico Saia Rodada, Zulmira Ganhão, que não esconde a vergonha que sente em não poder receber grupos de folclore no actual estado das instalações. “Não os vou deixar entrar naquela sede porque sinto vergonha. Com 71 anos, não consigo conceber que aquela é a sede de um grupo com mais de 40 anos de existência”, lamenta, recordando que o rancho leva o nome de Benavente por todo o país, mas sente-se esquecido pelas forças políticas locais.

“Uns gostam de futebol, outros de folclore. Nem PS, nem PSD, nem Chega, nem ninguém me deu uma palavra de conforto. Sinto-me muito triste porque ninguém fala no Saia Rodada. O folclore é cultura, muito antiga, e devia ser preservada”, vincou Zulmira Ganhão depois de questionar o presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho (CDU) sobre o ponto de situação de um assunto que se candidata a ser uma ‘obra de Santa Engrácia’.

O autarca reconhece a dificuldade em avançar com a obra, sublinhando os sucessivos concursos desertos. “Elaborámos um projecto que, numa primeira fase, pretendia ser financiado por fundos comunitários e que incluía um anfiteatro para o rancho e para actividades do município, mas não foi possível. A autarquia avançou depois com um novo projecto, lançámos três vezes a empreitada, a última já por 600 mil euros, mas considerámos que era um valor exagerado”, explica.

Segundo Carlos Coutinho, a autarquia decidiu simplificar o projecto, prevendo apenas a substituição do telhado e a reparação das paredes, mas o último concurso ficou novamente sem propostas, em meados de Agosto. “Vamos novamente lançar o concurso com mais alguma verba, mas não está fácil. Posso revelar que, nessa mesma altura, quatro ou cinco empreitadas ficaram igualmente desertas. Isto está difícil”, justifica o edil. Apesar das dificuldades, o presidente da câmara assegura que a intervenção não sai dos planos do actual executivo. “No meu mandato vamos ainda lançar o concurso para ver se conseguimos concretizar este objectivo”, garante.

O Rancho Típico Saia Rodada, fundado em 1 de Janeiro de 1980, tem a sua sede localizada no Largo do Jogo da Bola, em Benavente. A colectividade tem como missão preservar e divulgar as tradições ribatejanas através das danças e cantares típicos, como viras, verde-gaios, escovinhas e o tradicional fandango. O grupo destaca-se pelo rigor na utilização dos trajes tradicionais dos campinos e campinas de Benavente.