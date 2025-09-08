uma parceria com o Jornal Expresso
08/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 08-09-2025 12:00

Projecto Pedalar sem Idade renovado em Vila Franca de Xira

Câmara de Vila Franca de Xira renovou até 2028 o protocolo com a Associação Pedalar sem Idade, garantindo a continuidade dos passeios gratuitos em bicicletas adaptadas para idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira aprovou a renovação do protocolo de parceria com a Associação Pedalar sem Idade, dando continuidade ao projecto que consiste na realização de passeios gratuitos em bicicletas adaptadas (“trishaw”) para idosos e/ou pessoas com mobilidade reduzida residentes no concelho. Até 2028, segundo a autarquia, o protocolo vai permitir que mais pessoas possam beneficiar dos passeios pelos percursos em Vila Franca de Xira, recuperando o “direito ao vento nos cabelos” e o sentido de pertença à comunidade.
Entre Abril de 2024 e Abril de 2025, foram realizados 284 passeios sendo 150 passeios regulares, com 110 utentes de 7 Instituições sociais, e 5 com particulares; e ainda 134 passeios em contexto de eventos (Festa da Flor, Dia da Criança, Passerele D’Ouro, entre outros). Foi dada formação a 15 voluntários, responsáveis pela realização dos passeios de trishaw e nesse período foram estabelecidas parcerias com várias instituições seniores e de apoio à deficiência do concelho de Vila Franca de Xira, cujos utentes realizam os passeios como parte integrante das suas actividades.
A Pedalar Sem Idade – Associação de Apoio à 3.ª Idade (PSI) representa em Portugal o movimento internacional “Cycling Without Age”, criado em Copenhaga, em 2012. As inscrições para os passeios gratuitos são feitas através das IPSS de apoio a idosos do município ou com inscrição livre e individual através do site da PSI e/ou contacto telefónico.

