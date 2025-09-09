Inibidores de sinal em Vale de Judeus até final do ano

Um ano após a fuga de cinco reclusos da cadeia de Vale de Judeus, no concelho de Azambuja, está em fase de adjudicação para esse estabelecimento prisional a instalação de inibidores de sinal para telecomunicações e drones, que deve ficar concluída até final do ano.



Segundo informações do Ministério da Justiça à Lusa, o projecto-piloto de inibidores de sinal em Vale de Judeus tem um valor de 664 mil euros e prevê-se para breve também a adjudicação do novo sistema de iluminação e de torres de vigilância, estando a elaboração do projecto concluída.



Na sequência da fuga foram ainda feitos melhoramentos de segurança nessa prisão, nomeadamente na videovigilância, reforçada com câmara térmicas, infravermelhos e sinalização auditiva na detecção de movimento; e na rede eléctrica e geradores, que já provaram a sua resistência no “apagão” de 28 de Abril, sem registo de incidentes. Foram ainda reorganizados turnos e escalas, para garantir vigilância permanente nos pátios e rotatividade nas câmaras de videovigilância.



No que diz respeito a guardas prisionais, que os sindicatos reiteradamente dizem ser em número insuficiente para as necessidades e realidade dos estabelecimentos prisionais (EP) em todo o país, está previsto o início do curso de formação para 63 novos guardas prisionais em Outubro deste ano, aqueles que foram considerados aptos entre 247 candidatos para as 225 vagas criadas no último concurso finalizado.



O Governo pretende ter um plano plurianual de recrutamento e promoções, para assegurar o rejuvenescimento e atractividade do corpo da guarda prisional, e tem também em curso alterações legislativas para alterar o regime de ingresso na carreira, para garantir maior celeridade na contratação. Está ainda em curso uma reorganização dos EP, dos cuidados de saúde a reclusos e a aquisição de material e equipamentos de segurança.



Em 7 de Setembro de 2024, fugiram de Vale de Judeus, em Alcoentre (Azambuja), o argentino Rodolfo Lohrmann, o britânico Mark Roscaleer, o georgiano Shergili Farjiani, e os portugueses Fábio Loureiro e Fernando Ribeiro Ferreira, já todos recapturados.