Preços do Festival Nacional de Gastronomia alimentam debate na Câmara de Santarém

A próxima edição do Festival Nacional de Gastronomia vai decorrer de 16 a 26 de Outubro na Casa do Campino, em Santarém. A informação foi deixada na reunião de câmara de sexta-feira, 29 de Agosto, onde foram abordadas questões relacionadas com os elevados montantes cobrados aos restaurantes presentes, que se repercutem depois nos preços das refeições.

A vereadora do Chega, Manuela Estêvão, referiu que os encargos diários de um restaurante para participar no certame deve rondar os mil euros diários, o que pode não ser muito atractivo para as empresas de restauração. Questionou ainda os critérios de convite ou escolha de restaurantes, dizendo que o festival, sendo de carácter nacional, devia ter representantes de todo o país, o que não tem acontecido. E exemplificou que, na última edição, só houve um estabelecimento a sul do Tejo, mais propriamente do Alentejo, não tendo havido participação do Algarve. Além disso, mencionou que só esteve presente um restaurante de peixe.

Já Manuel Afonso (PS) defendeu que é necessário criar condições para que o festival esteja acessível a todas as bolsas, referindo-se aos elevados preços praticados pela restauração, que, na sua óptica, repercutem os elevados custos associados à participação dos restaurantes, designadamente devido aos preços cobrados pela organização para estarem presentes. “Hoje uma família só lá vai uma vez, já não vai a segunda, porque em função do que é cobrado aos restaurantes o preço das refeições é muito elevado”, disse, adiantando que essa é uma questão que deve ser ponderada.

Na resposta, o presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), disse que é impossível estarem representadas no evento todas as regiões do país, pois só existem 12 espaços para restaurantes. E garantiu que tem sido feito um esforço para diversificar a oferta em cada edição, admitindo no entanto que os restaurantes hoje não estão muito vocacionados para esse tipo de eventos. “Não é fácil estar aqui dez dias”, vincou, acrescentando que, mesmo assim, na última edição estiveram em Santarém estabelecimentos do Norte, Centro e Sul e dos Açores e Madeira. Quanto aos valores cobrados aos restaurantes, lembrou que o município também tem os seus custos de exploração e os serviços consideram que esses devem ser os preços justos a aplicar.

Os preços para participar

A tabela geral de preços da 44ª edição do Festival de Gastronomia estabelece que os restaurantes pagam 3.657 euros pelo espaço nas Cavalariças I e IV. Um stand tipo para exposição de artesanato custa 350€. No sector da doçaria, o stand mais pequeno custa 800€ e o maior 1500 euros. Um stand tipo para os produtores custa 1.300€. Na área comercial, o stand profissional fica por 3.000€, o institucional custa 1.500€ e o da Escola de Hotelaria 1.300€. As entradas no certame custam 2,5 euros.