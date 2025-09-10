Bombeiros de Rio Maior voltam a acompanhar parto em ambulância

Uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Rio Maior voltou a servir de sala de partos, tendo a tripulação ajudado ao nascimento de uma bebé, chamada Sofia, às 00h01 de dia 7 de Setembro. O parto foi também acompanhado por uma equipa médica da VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) de Caldas da Rainha.

Segundo relato da corporação nas redes sociais, no dia 6 de Setembro pelas 22h19, os Bombeiros Voluntários de Rio Maior foram activados pelo CODU, para uma jovem de 27 anos em trabalho de parto, na localidade de Sourões, freguesia de Alcobertas. Avaliada a situação, seguiu-se o transporte da parturiente para uma unidade de saúde. “Contudo, já às portas de Rio Maior, iniciou-se a expulsão da criança o que levou ao pedido de ajuda diferenciada e à preparação para assistência ao parto por parte da equipa da ambulância”, relatam. A pequena Sofia nasceu bem de saúde e sem complicações. A mãe e a recém-nascida foram transportadas para o hospital das Caldas da Rainha, que integra o Centro Hospitalar do Oeste.

A equipa dos Bombeiros Voluntários de Rio Maior (BVRM) era composta pelo subchefe Cláudio Matias, pelo bombeiro de 3ª Paulo Cordeiro e pala estagiária Teresa Afonso. Esta foi a segunda vez este Verão que uma equipa dos BVRM acompanhou um parto em ambulância. No dia 25 de Julho, elementos da corporação realizaram um parto em plena auto-estrada A1, ao quilómetro 110, quando se deslocavam para o Hospital de Santo André, em Leiria, por indisponibilidade dos hospitais de Santarém, Vila Franca de Xira e Caldas da Rainha para receberem a grávida. Esse parto foi realizado sem qualquer apoio diferenciado.

Nos últimos meses têm sido vários os bebés a nascerem em ambulâncias de corporações de bombeiros da região como as de Azambuja, Benavente ou Vila Franca de Xira. Segundo a Liga dos Bombeiros Portugueses, no último ano nasceram cerca de 50 bebés durante o transporte para a maternidade. A 11 de Julho, a presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), Joana Bordalo e Sá, fez as contas e afirmou que na primeira metade deste ano já tinham nascido 36 bebés em ambulâncias, considerando que tal “não é normal”.