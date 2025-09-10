Bombeiros Voluntários Torrejanos com inscrições abertas

Os Bombeiros Voluntários Torrejanos têm abertas as inscrições para recrutar elementos para as suas fileiras. A associação informa que os candidatos têm que ter a escolaridade mínima obrigatória e entre os 17 e os 45 anos de idade. As inscrições podem ser realizadas no quartel da corporação. Quem pretender mais informações deve contactar a associação humanitária através do email

ou pelo telefone fixo.