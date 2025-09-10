uma parceria com o Jornal Expresso
10/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 10-09-2025 12:00

Bombeiros Voluntários Torrejanos com inscrições abertas

Os Bombeiros Voluntários Torrejanos têm abertas as inscrições para recrutar elementos para as suas fileiras.

Os Bombeiros Voluntários Torrejanos têm abertas as inscrições para recrutar elementos para as suas fileiras. A associação informa que os candidatos têm que ter a escolaridade mínima obrigatória e entre os 17 e os 45 anos de idade. As inscrições podem ser realizadas no quartel da corporação. Quem pretender mais informações deve contactar a associação humanitária através do email comando@bombeirostorresnovas.pt ou pelo telefone fixo.
