Café assaltado durante a madrugada em Linhaceira

Dois homens encapuzados entraram no estabelecimento e furtaram uma caixa registadora, entre outros objectos e produtos. Imagens de videovigilância captaram o crime.

O café Limel, localizado em Linhaceira, freguesia de Asseiceira, concelho de Tomar, foi assaltado na madrugada de segunda-feira, 8 de Setembro. O crime foi praticado por dois homens encapuzados que entraram no estabelecimento e furtaram uma caixa registadora e outro equipamento, que parece ser uma máquina de venda de tabaco, entre outros objectos e produtos.

O alerta para a ocorrência foi dado através das redes sociais, onde circula um vídeo das imagens de videovigilância que captaram o furto. O caso está agora a ser investigado pela Guarda Nacional Republicana.