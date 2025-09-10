uma parceria com o Jornal Expresso
10/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 10-09-2025 14:56

Café assaltado durante a madrugada em Linhaceira

FOTO ILUSTRATIVA
Dois homens encapuzados entraram no estabelecimento e furtaram uma caixa registadora, entre outros objectos e produtos. Imagens de videovigilância captaram o crime.

O café Limel, localizado em Linhaceira, freguesia de Asseiceira, concelho de Tomar, foi assaltado na madrugada de segunda-feira, 8 de Setembro. O crime foi praticado por dois homens encapuzados que entraram no estabelecimento e furtaram uma caixa registadora e outro equipamento, que parece ser uma máquina de venda de tabaco, entre outros objectos e produtos.
O alerta para a ocorrência foi dado através das redes sociais, onde circula um vídeo das imagens de videovigilância que captaram o furto. O caso está agora a ser investigado pela Guarda Nacional Republicana.
