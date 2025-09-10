Camarinhais encheu-se de festa com o Encontro Sénior de Benavente

O XXVIII Encontro Concelhio Sénior de Benavente realizou-se a 28 de Agosto e voltou a transformar o Parque de Actividades Escotistas, em Camarinhais, num espaço de festa, de convívio e de reencontros. Sardinhas assadas, febras, entremeadas, pão, salada e fruta fizeram parte da ementa de um dia animado por música popular e pelo prazer de estar em comunidade. Organizada pela Câmara de Benavente, em parceria com as juntas de freguesia, a iniciativa gratuita mantém-se como uma das mais participadas do concelho, assumindo-se como um momento de valorização dos mais velhos e de combate ao isolamento social.

Entre os presentes, Rogério Nicolau, 70 anos, de Samora Correia, sublinhou o gosto pelo convívio e pela oportunidade de rever pessoas que não encontra há muito tempo. Reformado depois de trabalhar num parque de estacionamento em Vila Franca de Xira e de ter feito voluntariado na Fundação Padre Tobias, participa em várias edições do encontro e nota a importância destes momentos para reforçar laços comunitários.

António Ferreira e Rosalina de Sousa, de Benavente, são também presenças assíduas. O casal, que trabalhou durante 45 anos numa bomba de gasolina no centro da vila e já soma a experiência de ter bisnetos, vê neste encontro uma oportunidade para sair da rotina, desfrutar da natureza e partilhar a mesa com conhecidos. Como habitualmente, trouxeram vinho alentejano para compor o dia, numa tradição que repetem ano após ano.

Da Coutada Velha, Joaquim Santos, de 79 anos, conhecido como o “homem do mel”, também marcou presença. Habituado a trabalhar com as abelhas, trocou por um dia a apicultura pelas grelhas, onde preparou febras e ajudou a animar a festa. Levou ainda um reco-reco e ferrinhos, com que puxou pelas palmas e pelo canto dos convivas, mostrando que o espírito festivo continua a fazer parte do seu quotidiano.

O encontro, já com quase três décadas de história, reforçou mais uma vez o papel das gerações mais velhas na vida do concelho, lembrando que envelhecer em Benavente significa continuar a partilhar experiências, histórias e momentos de celebração.