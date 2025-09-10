Caminhos d’Ourém com dois percursos na agenda

A iniciativa Caminhos d’Ourém realiza-se no dia 21, na freguesia Nossa Senhora das Misericórdias, e no dia 28, em Seiça. No primeiro passeio, a partida é na sede da Associação Filarmónica 1.º de Dezembro, às 09h00. Na semana seguinte, começa à mesma hora, no Centro Cultural e Recreativo de Peras Ruivas. “Com a realização desta iniciativa, pretende-se sensibilizar, alertar e consciencializar para a importância da prática da actividade física, para uma efectiva alteração de comportamentos, permitindo oportunidades de participação”, anunciou a Câmara de Ourém.

Inscrições em http://servicos.ourem.pt/caminhos_ourem.