10/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 10-09-2025 15:00

Caminhos d’Ourém com dois percursos na agenda

A iniciativa Caminhos d'Ourém realiza-se no dia 21, na freguesia Nossa Senhora das Misericórdias, e no dia 28, em Seiça.

A iniciativa Caminhos d’Ourém realiza-se no dia 21, na freguesia Nossa Senhora das Misericórdias, e no dia 28, em Seiça. No primeiro passeio, a partida é na sede da Associação Filarmónica 1.º de Dezembro, às 09h00. Na semana seguinte, começa à mesma hora, no Centro Cultural e Recreativo de Peras Ruivas. “Com a realização desta iniciativa, pretende-se sensibilizar, alertar e consciencializar para a importância da prática da actividade física, para uma efectiva alteração de comportamentos, permitindo oportunidades de participação”, anunciou a Câmara de Ourém.
Inscrições em http://servicos.ourem.pt/caminhos_ourem.

