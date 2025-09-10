uma parceria com o Jornal Expresso
10/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 10-09-2025 15:00

Centro de Documentação Joaquim Ribeiro faz cinco anos no Azambujal

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Centro de Documentação Joaquim Ribeiro, no Zambujal, concelho de Ourém, assinala no dia 26 de Setembro o seu quinto aniversário com um dia aberto dedicado à leitura, à música e à partilha em comunidade.

O Centro de Documentação Joaquim Ribeiro, no Zambujal, concelho de Ourém, assinala no dia 26 de Setembro o seu quinto aniversário com um dia aberto dedicado à leitura, à música e à partilha em comunidade. O espaço abre portas às 09h30 e, uma hora depois, há uma oficina de leitura em torno do livro “A Estranha Visita”, de Gracia Iglesias e Vicente Cruz.
Durante a tarde, decorre a oficina de leitura “O amor na idade maior”, a partir do livro “Burros”, de Adelheid Dahimène e Heide Stöllinger, um momento musical e depois um lanche convívio. O centro está instalado no edifício da antiga escola primária de Zambujal, freguesia de Atouguia, e acolhe o acervo bibliográfico do antigo eurodeputado Sérgio Ribeiro (1935-2024), composto por obras maioritariamente dedicadas à União Europeia, economia e à história do concelho.


PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Vale Tejo
    03-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar