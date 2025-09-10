Sociedade | 10-09-2025 14:19
Jovem institucionalizada desaparecida desde domingo em Alhandra
Foto DR- Ana Margarida Conceição (ao centro) com a mãe e o padrasto
Menor de 15 anos terá fugido da instituição a 7 de Setembro e ainda não foi localizada. Mãe recorreu às redes sociais para fazer um apelo.
Ana Margarida Conceição, de 15 anos, está em paradeiro incerto desde a noite de domingo, 7 de Setembro, depois de alegadamente ter fugido da instituição em que se encontrava, em Alhandra, no concelho de Vila Franca de Xira. O desaparecimento foi denunciado às autoridades e a família desespera por informações sobre a localização da menor, tendo a mãe lançado um apelo nas redes sociais.
A O MIRANTE, a mãe, Sónia Santos, diz que esta não é a primeira vez que a filha foge da instituição onde se encontra há mais de dois anos e lamenta a falta de empenho que sente por parte da instituição em tentar localizar a jovem. “As informações que vou tendo vêm de pessoas de fora”, diz, contando que recebeu informação, transmitida à Polícia, de um possível avistamento da filha no Intermarché de Alhandra, a chorar.
Segundo descreve, a filha tem cabelo loiro encaracolado, sardas no rosto e um piercing no nariz. No dia do desaparecimento vestia calções de ganga e um casaco cinzento.
A mãe apela a quem souber de informações sobre a filha que entre em contacto com as autoridades ou com a própria, através do número de telemóvel 929320217.
