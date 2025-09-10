Pedro Ribeiro recebe machado de honra da Liga dos Bombeiros

O presidente da Câmara de Almeirim recebeu esta terça-feira à noite, 9 de Setembro, o machado de honra da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) como reconhecimento pelo trabalho que tem feito em prol dos bombeiros. A organização destaca os apoios do município para equipamentos e formação não só à corporação voluntária da cidade, da qual o autarca também é presidente, mas também incentivos municipais para os operacionais como a isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), entre outros benefícios.

Pedro Ribeiro entrou há duas dezenas de anos para a estrutura associativa dos bombeiros de Almeirim e já foi presidente da assembleia da Escola Nacional de Bombeiros, entre outros cargos. O presidente da LBP destacou o exemplo de Pedro Ribeiro enquanto amigos dos bombeiros e enquanto autarca que tem contribuído para a melhoria e qualidade da corporação de Almeirim, destacando ainda o seu papel na criação do campus da protecção civil. Um espaço que tornou a cidade uma referência na área, criando as condições para a instalação de vários serviços de nível nacional como Comando Nacional da Força Especial de Proteção Civil ou a base logística nacional, além de um quartel da Força Especial de Bombeiros e de um comando de operações de socorro para a área da Lezíria.

Este reconhecimento acontece nesta altura, segundo a liga porque o autarca está a terminar o terceiro mandato e não se pode recandidatar devido à lei de limitação de mandatos. Pedro Ribeiro sublinhou que mesmo depois de deixar a câmara vai continuar nos bombeiros e lançou já um aviso para quem vem a seguir, dizendo que vai “chatear” a câmara para colaborar nas obras de ampliação do quartel para um espaço contíguo, onde funcionou um supermercado de uma cooperativa, cujo projecto está a ser feito.