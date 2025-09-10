uma parceria com o Jornal Expresso
10/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 10-09-2025 08:55

Pedro Ribeiro recebe machado de honra da Liga dos Bombeiros

Pedro Ribeiro recebe machado de honra da Liga dos Bombeiros
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Presidente da Câmara de Almeirim agraciado pelo papel que tem tido no apoio aos bombeiros

O presidente da Câmara de Almeirim recebeu esta terça-feira à noite, 9 de Setembro, o machado de honra da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) como reconhecimento pelo trabalho que tem feito em prol dos bombeiros. A organização destaca os apoios do município para equipamentos e formação não só à corporação voluntária da cidade, da qual o autarca também é presidente, mas também incentivos municipais para os operacionais como a isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), entre outros benefícios.
Pedro Ribeiro entrou há duas dezenas de anos para a estrutura associativa dos bombeiros de Almeirim e já foi presidente da assembleia da Escola Nacional de Bombeiros, entre outros cargos. O presidente da LBP destacou o exemplo de Pedro Ribeiro enquanto amigos dos bombeiros e enquanto autarca que tem contribuído para a melhoria e qualidade da corporação de Almeirim, destacando ainda o seu papel na criação do campus da protecção civil. Um espaço que tornou a cidade uma referência na área, criando as condições para a instalação de vários serviços de nível nacional como Comando Nacional da Força Especial de Proteção Civil ou a base logística nacional, além de um quartel da Força Especial de Bombeiros e de um comando de operações de socorro para a área da Lezíria.
Este reconhecimento acontece nesta altura, segundo a liga porque o autarca está a terminar o terceiro mandato e não se pode recandidatar devido à lei de limitação de mandatos. Pedro Ribeiro sublinhou que mesmo depois de deixar a câmara vai continuar nos bombeiros e lançou já um aviso para quem vem a seguir, dizendo que vai “chatear” a câmara para colaborar nas obras de ampliação do quartel para um espaço contíguo, onde funcionou um supermercado de uma cooperativa, cujo projecto está a ser feito.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Vale Tejo
    03-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar