10/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 10-09-2025 13:57

Roubaram azulejos e imagem de Nossa Senhora em capela de Constância Sul

A capela medieval de Santo António, em Constância Sul, foi assaltada, tendo sido roubados alguns azulejos antigos e também uma imagem de Nossa Senhora de Fátima.

A capela de Santo António, em Constância Sul, foi assaltada, tendo sido roubados alguns azulejos antigos, que foram retirados das paredes laterais, e também uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. Segundo o que apurámos, o intruso ou intrusos entraram no templo por uma janela que não tinha grade. Segundo nos confirmou o presidente da Câmara de Constância, Sérgio Oliveira, foi um dos zeladores da capela que, no dia 9 de Setembro, deu pelo sucedido. O caso foi comunicado às autoridades, que estão a investigar.
José Luz, um cidadão de Constância que se interessa pela história do concelho, disse-nos que se trata de “uma perda de valor incalculável”, sublinhando que a capela medieval de Santo António de Entre-As-Vinhas, em Constância Sul, é a segunda ermida feita no reino após a canonização do santo.

