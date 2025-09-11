Azambujense Miguel Duarte entre os tripulantes de barco atacado por drone

Miguel Duarte testemunhou o momento em que um drone largou um engenho explosivo na embarcação. Activista de Azambuja é um dos tripulantes portugueses a bordo do Family Boat que tem como objectivo levar ajuda aos palestinianos na Faixa de Gaza.

O azambujense Miguel Duarte está entre os tripulantes do barco da flotilha humanitária, conhecido como 'Family Boat' (Barco da Família)", com bandeira portuguesa, que foi atingido por um drone em Tunes, capital da Tunísia, a 9 de Setembro, cerca das 00h30. A embarcação transporta elementos portugueses participantes na acção humanitária de apoio aos palestinianos na Faixa de Gaza, assim como membros do Comité Directivo da organização.

O activista doutorado em Matemática gravou um vídeo que publicou nas suas redes sociais a confirmar que ouviu um drone a aproximar-se que ficou a “uns três metros” acima da sua cabeça. Juntamente com outro elemento viu-o “largar o explosivo que iniciou o incêndio grande” na embarcação.

“Com a ajuda de extintores conseguimos apagar o incêndio em alguns minutos e felizmente a tripulação está são e salva”, relata Miguel Duarte de 33 anos, naquele momento o único português a bordo.

"Os actos de agressão destinados a intimidar e a inviabilizar a nossa missão não nos dissuadirão", escreveu em comunicado a Flotilha Global Sumud , acrescentando que "a missão pacífica de quebrar o cerco a Gaza e de [se] solidarizar com o seu povo continua com determinação e resolução".

Além de Miguel Duarte integram a flotilha a coordenadora do BE, Mariana Mortágua, actriz Sofia Aparício.