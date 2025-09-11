David Mendes morre debaixo de carro que estava a consertar

O jovem de 25 anos, David Mendes, que há dois anos tinha tido um acidente grave de moto, na zona da Portela, Santarém, morreu debaixo de um carro que lhe caiu em cima quando estava a fazer reparações na viatura. Segundo conseguimos apurar, o jovem não atendia o telemóvel desde as 17h00 de sábado, 6 de Setembro, e já noite os pais resolveram ir à procura, tendo-o encontrado debaixo do carro junto à casa da avó de David, em Perofilho, concelho de Santarém, onde costumava dedicar-se à mecânica nos tempos livres.

David Mendes trabalhava na empresa de reboques de viaturas de Paulo Silva, de quem é afilhado e pertencia ao Moto Clube Os Campinos de Santarém, que numa nota de pesar disse: “Partiu um dos nossos… como é possível só acontecer estas coisas aos que são bons, aos que ainda tinham tanto para fazer e tanto para dar nesta vida”, sublinhando que nunca será esquecido. O jovem fazia anos no dia 14 e era um amante de motos e de carros. Os amigos costumavam passar por casa da avó quando estava a arranjar carros, mas no dia da tragédia tal não aconteceu.

Na altura estaria a reparar um catalisador e terá colocado a traseira da viatura em cima de uns tijolos e a parte da frente estava num macaco elevatório. Por alguma razão a viatura cedeu caindo-lhe em cima. Quando o socorro chegou ao local, por volta das 22h00, David Mendes estava em paragem cárdio-respiratória e o óbito acabou por ser confirmado no local pelo médico da VMER – Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Santarém.

As autoridades estão a investigar este aparente acidente, devendo o corpo ser autopsiado antes da realização das cerimónias fúnebres, que ainda não estão marcadas.